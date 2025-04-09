Arteta: 'Takımla gurur duyuyorum'

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



İspanyol teknik adam, "Çok güzel. Çok mutluyum ve takımımla gurur duyuyorum. Birçok insanı gururlandırma fırsatımız vardı ve bunu kesinlikle başardık." dedi.



Declan Rice'ın attığı iki serbest vuruşa değinen Arteta, "Eylül 2021'den bu yana serbest vuruş golü atamamıştık ve bu gece Real Madrid'e karşı 13 dakikada iki tane attık." sözerini sarf etti.



Real Madrid'e karşı oynayacakları rövanş maçı için konuşan Arteta, "Bu, takım olarak doğru yönde attığımız bir başka adım. Bunu bir kez daha yapmalı ve rövanşta da bu gece yaptıklarımızı tekrarlamalıyız. Oraya gideceğiz. Tekrar adım atmamız gerektiğini biliyoruz ve kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.



