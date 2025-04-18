Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!

Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağı açıklanmıştı. Eskişehir Valiliği, güvenlik önlemleri nedeniyle oynanamayacağına yönelik TFF'ye yazı gönderdi.

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Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
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18 Nisan 2025 12:33
Son güncelleme 18 Nisan 2025 12:49
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir'de oynanacağını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, müsabakanın 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı ve karşılaşmanın saat 20.45'te başlayacağı belirtilmişti.

KUPA FİNALİNİN YERİ DEĞİŞİYOR

Eskişehir Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi. Yazıda, güvenlik tehdidi gerekçe gösterildi, güvenlik önlemlerinin alınmasında zorluk yaşanacağı ifade edildi ve maçın Eskişehir'de oynanmasının doğru olmayacağı belirtildi.

TFF YENİ YERİ AÇIKLAYACAK

Kupa finalinin yeni yerinin neresi olacağını TFF açıklayacak. Kupa yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray ve Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar 14 Mayıs'taki finalde kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.

TRABZON CEPHESİNDEN TEPKİ GELDİ

Trabzonspor cephesi Eskişehirspor'la aralarındaki sorunlar nedeniyle finalin burada oynanmasının yanlış olacağını duyurmuş ve tepki göstermişti.

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