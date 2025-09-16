Türkiye Kupası 2. turunda görev alacak hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 17-18 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kupanın 2. turunda 17 ve 18 Eylül tarihlerinde yapılacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:



17 Eylül Çarşamba

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor: Doğu Yılmaz14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: Onur Bingöl14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Kemal Dizdar14.30 Malatya Yeşilyurtspor-Adana 01 FK: Berkay Ağış14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK: Levent Balcı15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri: Mehmet Terece15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor: Burak Doğru15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor: Ramazan Haymana15.00 Karabük İdmanyurdu-Güzide Gebze SK: Turhan Beyke15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor: Mikail Cihangir15.00 GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor: Erdem Temel15.00 Amasyaspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: Aykut Sergin15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor: Berat Can Taşkesen15.00 Silifke Belediyespor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: Gürkan Özbalkanlı15.00 Kütahyaspor-Altınordu: Hasan Kaçar15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankayaspor: Şahin Berker15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK: Semih Kurt16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK: Oğuzhan Gökçen18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor: Melih Kurt19.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yalova FK 77: Berat Osmancıklı19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri: Burak Kamalak19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor: Yunus Emre Çiftçi19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor: Mustafa Hakan Belder19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK: Murat Kasap19.00 Bornova 1877 Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol: Muhammed Seyda Demirel19.00 Niğde Belediyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: Talha Öztürk14.30 Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor: Ayberk Demirbaş17.00 Giresunspor-52 Orduspor: Tolga Akbaba20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor: Yusuf Ziya Gündüz