Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, trafik kazası geçirdi

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesi dördüncü maçında ev sahibi Polonya ile karşılaşacağı müsabakaya giderken trafik kazası geçirdi.



Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımı taşıyan aracın, Walcz kentinde Polonya ile oynayacağı maç için stada giderken kaza yaptığı belirtildi.



Milli sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu vurgulanan açıklamada, TSİ 13.30'da oynanacak müsabakanın ileri bir saate alınacağı bildirildi.









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