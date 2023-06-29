Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı'nda rahat galibiyetler

B Grubu'nda mücadele eden milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki organizasyonda Galler ve Gürcistan ile karşılaştı.



İlk yarısını 3-2 önde kapadığı maçta Galler'i 8-3 yenen ay-yıldızlılar, ikinci mücadelede ise Gürcistan'ı 19-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Milliler, bu maçın ilk yarısını da 8-0 önde tamamladı.



İlk maçında İsviçre'ye 5-3 yenilen Türkiye, grubundaki dördüncü maçında TSİ 13.30'da Polonya ile karşılaşacak.





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