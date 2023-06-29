Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı'nda rahat galibiyetler

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Galler'i 8-3, Gürcistan'ı da 19-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı'nda rahat galibiyetler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Haziran 2023 23:14
B Grubu'nda mücadele eden milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki organizasyonda Galler ve Gürcistan ile karşılaştı.

İlk yarısını 3-2 önde kapadığı maçta Galler'i 8-3 yenen ay-yıldızlılar, ikinci mücadelede ise Gürcistan'ı 19-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Milliler, bu maçın ilk yarısını da 8-0 önde tamamladı.

İlk maçında İsviçre'ye 5-3 yenilen Türkiye, grubundaki dördüncü maçında TSİ 13.30'da Polonya ile karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery