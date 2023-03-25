Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, deprem bölgelerine 200 çadır yolladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, deprem bölgelerine başta çadır olmak üzere çok sayıda yardım malzemesi gönderdiklerini belirtti.



Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerim Vural, engelli kulüpleriyle 11 ilde toplamda 200 çadır ve 100 soba dağıttıklarını aktardı.



Deprem günü "görüntülü işaret dili whatsapp hattı" kurduklarını anımsatan Vural, şunları kaydetti:



"7 Şubat günü gerekli yardımlar toplanarak 8 Şubat günü ekiplerimiz deprem bölgesine doğru yola çıktık. Kulüplerimiz 11 ilde yardımlarda bulundu. Kulüplerimizle beraber toplamda 200 çadır desteği ve 100 soba desteğinde bulunduk. Maddi ve manevi olarak federasyonumuz olarak bu süreçte tüm vatandaşlarımızın ve işitme engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu süreçte devletimiz her daim arkamızda olmuştur. Biz sadece işitme engelliler camiasının değil tüm halkımızın her daim yanındayız. Temennim ülkemizin bir daha böyle zorlu bir süreç yaşamamasıdır. Tüm ülkemize tekrardan geçmiş olsun."





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