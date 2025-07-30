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Türkiye ile anılmıştı, artık Sunderland'te

Premier Lig'e yeni yükselen Sunderland, Granit Xhaka'yı 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 30 Temmuz 2025 13:55 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2025 13:56
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye ile anılmıştı, artık Sunderland'te
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, Türk kulüpleriyle de adı anılan 32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sunderland, Granit Xhaka'yı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Orta saha oyuncusu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı." denildi.

Granit Xhaka için Sunderland, Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro bonservis ödeyecek

Bayer Leverkusen formasıyla 2023-2024 sezonunda namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, Alman kulübüne transfer olmadan önce Arsenal formasını Premier Lig'de 225 kez giydi.


Granit Xhaka, kaptanlığını da yaptığı ve en çok forma giyen isim olduğu İsviçre Milli Takımı'nda ise 137 maçta 14 gol kaydetti.

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