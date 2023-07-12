Türkiye FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Karadağ'ı 73-68 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Karadağ ile karşı karşıya geldi.
Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 18-17 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 40-28 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 49-44 önde geçen genç milliler, karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan ile mücadele edecek.
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Karadağ ile karşı karşıya geldi.
Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 18-17 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 40-28 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 49-44 önde geçen genç milliler, karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan ile mücadele edecek.