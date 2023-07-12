Türkiye FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Karadağ'ı 73-68 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Karadağ ile karşı karşıya geldi.



Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 18-17 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte farkı açtı ve soyunma odasına 40-28 üstün gitti.



Üçüncü periyodu 49-44 önde geçen genç milliler, karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.



Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan ile mücadele edecek.



