Türkiye'de transfer başladı

Türkiye futbol liglerinde yaz transfer dönemi 17 Haziran itibarıyla resmen başlamış oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye'de transfer başladı
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17 Haziran 2022 15:24
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yaz transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanacak.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.

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