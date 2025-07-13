2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları programına dahil edilen para tırmanış branşında Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası sona erdi.Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 6 ilden katılan 28 sporcu mücadele etti.Tırmanışların yapılmasının ardından 5 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri verildi.Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çağlayan, AA muhabirine, federasyonun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında ilk defa Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nın Muş'ta yapıldığını söyledi.Şampiyonanın sorunsuz tamamlandığını belirten Çağlayan, şöyle konuştu:Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörlerinden Melek Karataş ise Muş'tan 7 sporcunun şampiyonaya katıldığını anlatarak,ifadelerini kullandı.Birinci olan sporculardan Mustafa Beyaz da Rize'den organizasyona katıldığını dile getirerek,dedi.Şampiyonada minik erkeklerde, minik kızlarda, küçük erkeklerde, yıldız kızlarda, küçük kızlarda, erkekler RP1'de, RP2'de, RP3'te, AL1'dekadınlar RP2'debirinci oldu.