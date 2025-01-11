Türkiye Basketbol Ligi'nde 2 maç oynandı, 1 maç tatil edildi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında bugün 2 maç oynanırken, 1 maç ise tatil edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Türkiye Basketbol Ligi'nde 2 maç oynandı, 1 maç tatil edildi
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11 Ocak 2025 21:15
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında bugün 2 maç oynanırken, 1 maç ise tatil edildi.

MKE Ankaragücü İkon Menkul-Trabzonspor müsabakası, ilk periyotun bitimine 3 dakika 2 saniye kala hem skorbord hem de şut saatindeki sorun nedeniyle hakemler tarafından ertelendi.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Konya Büyükşehir Belediyespor-Kapaklıspor: 96-79

Carpartner TED Ankara Kolejliler-Pizzabulls CO Basket: 80-77

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