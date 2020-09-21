Türkiye Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 21 altın aldı

Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki Balkan Şampiyonası'na 36 atletle katılan Türkiye, 21 madalya ile organizasyonu Ukrayna'nın arkasında ikinci sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; taf.org.tr
Türkiye Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 21 altın aldı
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21 Eylül 2020 04:01
Türkiye, 9'u altın, 21 madalya kazandığı Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nı 2. sırada tamamladı. 

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen şampiyona, ikinci gün yarışmalarıyla sona erdi.

Günü 4 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla kapatan milli takım, toplam madalya sayısını 21'e (9 altın, 2 gümüş, 10 bronz) çıkardı.

Türkiye böylece madalya sıralamasında, Ukrayna'nın (12 altın, 6 gümüş, 5 bronz) ardından 2. oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde madalya kazanan Türk atletler şöyle:

Altın: Jak Ali Harvey (erkekler 200 metre), Mikdat Sevler (erkekler 110 metre engelli), Turgay Bayram (erkekler 3000 metre engelli), Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı'dan oluşan erkekler 4x400 bayrak takımı.

Gümüş: Murat Yalçınkaya (erkekler 800 metre).

Bronz: Elif Polat (kadınlar 200 metre), Burcu Subatan (kadınlar 1500 metre), Ömer Amaçtan (erkekler 3000 metre).



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