20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-042'
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
0-112'
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
1-174'
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
1-023'
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-240'
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
0-141'
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-140'
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-040'
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-151'
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
0-250'
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
1-051'
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
0-250'
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-080'
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-177'
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, 21 Eylül'de başlayacak.

calendar 20 Eylül 2025 16:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, 21 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 16 takımın katılımıyla çift devreli lig usulüne göre 30 haftada oynanacak yeni sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devrenin 24 Ocak 2026'da başlayacağı ligde sezon 24 Mayıs 2026'da sona erecek.

Sezon sonunda ligi şampiyon tamamlayacak takım, bir sonraki sezon Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil etme hakkını elde edecek. Son 3 sırada yer alan takımlar ise gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.


Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

21 Eylül:

15.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Fatih Vatanspor (Şile İlçe)

15.00 Galatasaray GAİN-1207 Antalyaspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

15.00 Yüksekova-Amed Sportif Faaliyetler (Şemdinli İlçe)

15.00 Ünye Kadın-Hakkarigücü (Ünye İlçe)

15.30 Beylerbeyi-Beşiktaş (75. Yıl Beylerbeyi)

16.00 ALG Spor-Fenerbahçe Arsavev (Batur)

22 Eylül Pazartesi:

19.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Trabzonspor (Osmanlı)

