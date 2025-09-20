Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, 21 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 16 takımın katılımıyla çift devreli lig usulüne göre 30 haftada oynanacak yeni sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devrenin 24 Ocak 2026'da başlayacağı ligde sezon 24 Mayıs 2026'da sona erecek.Sezon sonunda ligi şampiyon tamamlayacak takım, bir sonraki sezon Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil etme hakkını elde edecek. Son 3 sırada yer alan takımlar ise gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:15.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Fatih Vatanspor (Şile İlçe)15.00 Galatasaray GAİN-1207 Antalyaspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)15.00 Yüksekova-Amed Sportif Faaliyetler (Şemdinli İlçe)15.00 Ünye Kadın-Hakkarigücü (Ünye İlçe)15.30 Beylerbeyi-Beşiktaş (75. Yıl Beylerbeyi)16.00 ALG Spor-Fenerbahçe Arsavev (Batur)19.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Trabzonspor (Osmanlı)