Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftası sona erdi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Ünye Kadın Spor Kulübü-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0
Hakkarigücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Fatih Vatanspor-Beşiktaş United Payment: 1-2
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Bornova Hitabspor: 7-2
Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2
Ligde bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Ünye Kadın Spor Kulübü-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0
Hakkarigücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Fatih Vatanspor-Beşiktaş United Payment: 1-2
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Bornova Hitabspor: 7-2
Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2