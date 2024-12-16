Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 12. hafta tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2024 00:35
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftası sona erdi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Ünye Kadın Spor Kulübü-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0

Hakkarigücü-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Fatih Vatanspor-Beşiktaş United Payment: 1-2

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Bornova Hitabspor: 7-2

Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 1-2

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery