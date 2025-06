Türk ve Kazak boksörler, Kastamonu'da kamp yaptı

"Biz de Türk Milli Takımı'nı davet ediyoruz"

Türk ve Kazak boksörler, Kastamonu'da ikili kamp yaptı.Kazakistan'dan gelen 10 milli boksör, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takımın kampına dahil oldu.Erkek Boks Milli Takımı'nın Özbek antrenörü Uygun Sıddıkov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.Sporcuların performansından memnun olduklarını anlatan Sıddıkov, "Türkiye'yi en yüksek yere getirmek istiyoruz. Şu anda Türkiye'yi Dünya Şampiyonası'na hazırlıyoruz. Kazakistan ile ortak kamp yapıyoruz. Önümüzdeki turnuvalara, şampiyonalara hazırlanıyoruz. Sporcuları fiziksel anlamda geliştirmek, teknik kapasitelerini yükseltmek istiyoruz." dedi.Rekabetle birlikte başarının da geleceğini vurgulayan Sıddıkov, "Her kiloda çok büyük bir rekabet olmasını istiyorum. Bu şekilde sporcular, gelişmeye başlayacak. Rekabet yüksek olursa yüksek kapasiteli boksörler çıkartabiliriz. Bu sporun geleceğinin olabilmesi için Türkiye'de her sıklette olabildiğince büyük bir rekabetin yaşanmasını istiyorum." diye konuştu.Kazakistan takımının antrenörü Bekzat Spabekov ise kamptan çok memnun olduklarını belirtti.Kamp merkezini çok beğendiklerini anlatan Spabekov, şunları kaydetti:"Kamp çok güzel, spor salonu, yemekler çok güzel. Bir boksörün ihtiyaç duyduğu her şey var. Türk boksörler gayet çalışkan. Sporcuların üç veya dördü dünya arenalarında Türkiye'yi temsil edebilir. Sporcular için çok güzel bir tecrübe oluyor. Türkiye'ye tekrar gelmek isteriz. Biz de Türk Milli Takımı'nı davet ediyoruz. Sporculara çok büyük tecrübe yaşatıyoruz."Milli boksör Necat Ekinci ise ikili kampların önemine dikkati çekti.Kazak boksörlerle güzel bir kamp süreci geçirdiklerini aktaran Necat, "Milli takım olarak birbirimizi tanıdığımız için fazla verim alamıyoruz. İkili kampların amacı bu. Farklı insanlar eldiven takıp farklı insanlarla dövüşünce kendimizi geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.