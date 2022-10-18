Türk Telekom, Almanya'dan galip çıktı

ULEB Eurocup'ta deplasmanda Veolia Towers ile karşılaşan Türk Telekom, rakibini 88-83 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Telekom, Almanya'dan galip çıktı
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18 Ekim 2022 23:59
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'u 88-83 yendi.

Edel-Optics.de Arena'daki karşılaşmaya iyi başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci periyotta rakibine 23 sayı atan başkent temsilcisi soyunma odasına 44-38 önde girdi.

Üçüncü çeyreği bir sayıyla 67-66 önde bitiren Türk Telekom, maçı 88-83 kazandı.

Bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini deplasmanda alan başkent temsilcisi, üçüncü maçında 26 Ekim'de sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'i konuk edecek.

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