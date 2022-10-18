Türk Telekom, Almanya'dan galip çıktı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'u 88-83 yendi.
Edel-Optics.de Arena'daki karşılaşmaya iyi başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.
İkinci periyotta rakibine 23 sayı atan başkent temsilcisi soyunma odasına 44-38 önde girdi.
Üçüncü çeyreği bir sayıyla 67-66 önde bitiren Türk Telekom, maçı 88-83 kazandı.
Bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini deplasmanda alan başkent temsilcisi, üçüncü maçında 26 Ekim'de sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'i konuk edecek.
Edel-Optics.de Arena'daki karşılaşmaya iyi başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.
İkinci periyotta rakibine 23 sayı atan başkent temsilcisi soyunma odasına 44-38 önde girdi.
Üçüncü çeyreği bir sayıyla 67-66 önde bitiren Türk Telekom, maçı 88-83 kazandı.
Bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini deplasmanda alan başkent temsilcisi, üçüncü maçında 26 Ekim'de sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'i konuk edecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ