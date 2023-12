Türk hokeyi, yeni yıla damga vurmak istiyor

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, 2023'te katıldıkları uluslararası organizasyonların hepsinde başarılı olduklarını, 2024'te de milli takımlarla katılacakları 10 uluslararası organizasyonun hepsinde şampiyon olmayı istediklerini söyledi.



Karakan, Türk hokeyinin 2023 faaliyetlerini ve yeni sezon hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.



Türkiye Hokey Federasyonunun yoğun bir faaliyet yılını tamamladığını belirten Karakan, "Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir müddet faaliyetlerimizi ertelemiştik. Adıyaman'da depremde bir sporcumuzu da kaybettik, onun üzüntüsünü yaşadık. 2023 sezonunda toplam 1400'e yakın müsabaka oynattık. Katılmış olduğumuz uluslararası organizasyonların hemen hemen hepsinde başarılı olduk." dedi.



Karakan, 2023'te milli takımların da başarılı olduğunu hatırlatarak, "21 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa üçüncüsü oldu. 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Avrupa ikincisi oldu. A Milli Kadın Takımımız, açık alan hokeyinde Championship3'teydi, orada şampiyon olarak bir üst gruba çıktı. Okul sporlarında Türkiye genelinde yoğun bir katılım gerçekleşti. Alt yaş gruplarında 15, 13 yaş altı sporcularımızla ilgili eğitim gelişim kampları düzenledik." diye konuştu.



Dünyada ilk defa "VAR" sistemini, Türk hokeyinde uyguladıklarını dile getiren Karakan, "Amaç elbette hakemlerimizin masumane hatalarını minimize etmek. Bu uygulamayla birlikte disiplin olayları yüzde yüze yakın önlenmiş oldu. Bu vesileyle MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı da şiddetle kınıyoruz. Hokey sporcularımız, yöneticilerimiz, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu ülkemize gösterdi. 2023 yılı, Türkiye Hokey Federasyonunun tüm faaliyetleri açısından hedefine ulaşmıştır. Başarılı ve mükemmel organizasyonlarla bir yılı geride bıraktık. 2024'ün de planlarını yaptık." ifadelerini kullandı.



"A Milli Kadın Hokey Takımımız, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında"



Alt kategorilerde gençlik olimpiyatlarına katılmayı hedeflediklerini kaydeden Karakan, "16 yaş altı kız ve erkek takımlarımız, Avrupa'nın en iyi 5 ülkesi arasında. 2024'ün temmuz ayında Hırvatistan'da düzenlenecek 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak gençlik olimpiyatları kotası almayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Hokeyin, üç kategoride salon, açık alan (çim hokeyi) ve hokey5 diye ayrıldığını belirten Karakan, şunları kaydetti:



"Salon hokeyinde şampiyon olan Gaziantep Polisgücü, direkt Şampiyon Kulüpler Kupası'na, yani Avrupa'nın en üst ligine katıldı. 2023'te Nizip Zeugma Spor Kulübü salon hokeyinde şampiyon oldu ve şimdi 2024'te ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek. Açık alan hokeyinde yine Gaziantep Polisgücü temsil edecek. Şu anda bütün kulüplerimiz birbiriyle yarışır düzeyde, Alanya Stars ve Gaziantep Doruk da ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil ediyor. Ayrıca her yaş kategorisinde Türkiye'den 3 spor kulübümüz Avrupa şampiyonalarına katılıyor."



Hokeyde kadınlar kategorilerinde daha başarılı olduklarını da ifade eden Karakan, "Salon hokeyinde A Milli Kadın Takımımız, şubatta Almanya'ya gidecek ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Kadın milli takımımız, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında, A Milli Erkek Takımımız da onların peşinden geliyor. Aslında her ikisi de başarılı çünkü hokey branşı Türkiye'de yeni sayılır. Avrupa'daki, dünyadaki diğer ülkelere baktığınızda içlerinde 100 senedir hokey oynayan ülkeler var. Bu kadar yeni bir federasyonla onların seviyesine ulaşmış olmak veyahut da onları kovalıyor olmak başarıdır." şeklinde görüş belirtti.



"2024, Türk hokeyinin senesi olacak"



Hokeyi tesis ve sahalarıyla Türkiye geneline yaymak için gayret sarf ettiklerini dile getiren Karakan, "Bu sene lisanslı sporcu sayımız yüzde yüze yakın artmış, 20 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Şu anda 5-6 ilde açık alan hokey sahası varken, bu Türkiye'nin geneline yayılırsa o zaman lisanslı sporcu sayısında da patlama olacak. Çünkü nizami saha olmayan yere organizasyon veremiyorsunuz. Ancak şu an 65 ilde hokey oynanıyor, buralarda hokey kulüpleri de var." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığının yeterli desteği sağladığını da aktaran Karakan, "İnşallah hokey sahalarının artmasıyla olimpiyat yolunda da hokeyin önü açılacaktır. Hedefimiz ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. 2024'te milli takımlarımızla 10 uluslararası şampiyonaya katılacağız, bu organizasyonların tamamını şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Açıkçası 2024 senesi Türk hokeyinin senesi olacak." şeklinde görüş belirtti.



Uluslararası şampiyonalarda kazandıkları derecelerin branşa olan ilgiyi de artırdığına işaret eden Karakan, "TRT Spor Yıldız kanalımız da bizim Süper Lig maçlarımızın bir kısmını ve play-off maçlarımızı canlı yayınlıyor. Canlı yayınlardan sonra da ilginin artışını görebiliyoruz." diye konuştu.



Hokeyde sezonun yılın tamamında sürdüğünü de kaydeden Karakan, "Süper Lig kadınlar 1. etabını Trabzon'da, erkekler 1. etabını da Amasya'da yaptık. İlk etapta 90 maç yapıldı. Şimdi 2. etapta da 90 maç yapılacak, ondan sonra da ilk 4'e giren takımlar, play-off oynayacak. Şampiyon olan takımlar, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek." açıklamasında bulundu.





