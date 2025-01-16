Türk Hava Yolları, Kuzeyboru karşısında set vermedi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0'lık set skoruyla mağlup etti. Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Emine Arıcı, Buse Kayacan Sonsırma)
Kuzeyboru: Lazareva, Liray Akpınar, Nasya, Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul (Dilek Ekşi, Yaren Işık, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Setler: 25-8, 26-24, 25-16
Süre: 76 Dakika (18, 35, 23)
Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Emine Arıcı, Buse Kayacan Sonsırma)
Kuzeyboru: Lazareva, Liray Akpınar, Nasya, Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul (Dilek Ekşi, Yaren Işık, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Setler: 25-8, 26-24, 25-16
Süre: 76 Dakika (18, 35, 23)