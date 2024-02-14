Türk Hava Yolları kupada yarı finalde

Türk Hava Yolları, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Hava Yolları kupada yarı finalde
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14 Şubat 2024 17:19
Türk Hava Yolları, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Bergmann, Duarte, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Derya Güç, Şeyma Ercan, Vasilantonaki)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Tuğba Şenoğlu İvegin, Janset Erkul, Gonzales, Wilhite, Yaren Işık (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Büşra Kılıçlı, Liray Akpınar, Merve Atlıer, İrem Çor)

Setler: 20-25, 25-21, 25-17, 25-21

Sarı: 104 dakika (27, 27, 24, 26)

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