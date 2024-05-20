Türk güreşçiler Emre Mutlu ve Yüksel Sarıçiçek finalde

Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular Emre Mutlu ve Yüksel Sarıçiçek finale çıktı.



Başkent Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı. Yarı finale yükselen dört milli güreşçiden ikisi adlarını finale yazdırdı.



Türkiye'yi 55 kiloda temsil eden Emre Mutlu, organizasyona bireysel sporcu olarak katılan Rus Adam Ulbashev'i yarı finalde 6-5 yenerek finale yükseldi.



77 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek de yarı finalde Macar rakibi Attila Tamas Toesmagi'yi 5-2 yenerek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.



Yarı final maçlarını kaybeden Samet Yaldıran (87 kilo) ve Muhammet Hamza Bakır (130 kilo) ise bronz madalya mücadelesi verecek.



Grekoromen stilde bu kilolarda madalya karşılaşmaları yarın yapılacak.





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