Türk futbolunda krizin adı: Gübre!

Stadyumların bakımından sorumlu olan kulüpler, artan gübre ve tohum parası için cimri davranıyor. Doğalgaz çok gelmesin diye gece vana kapanıyor. Sonuçta yedek futbolcu maliyetinden az bir para için sporcu sağlığı hiçe sayılıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Türk futbolunda krizin adı: Gübre!
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14 Şubat 2024 14:55
Son güncelleme 14 Şubat 2024 15:05
Türk futbolunun kanayan yarası zeminler...

Patates tarlasını andıran görüntüler hem futbolcu sağlığını tehdit ediyor hem de seyir zevkini öldürüyor. Galatasaray'ın Ankaragücü maçını Eryaman'da oynamamak için TFF'ye başvurması ile yeniden gündeme gelen konunun detayları ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre; yaşanan krizin sadece 3 milyon TL'den sebep ortaya çıktığı anlaşıldı, başrolü gübre aldı.

Stadyumlardan sorumlu olan kulüpler artan fiyatları yüzünden gübre ve tohumu az kullanıyor, gerekli bakımlar yapılmıyor.

GECE VANA KAPANIYOR

Çim konusu, bebek bakımı gibi hassas. Bu konuda uzman sayısı az ve kulüpler donanımlı bir kadro ile çalışmıyor. Yerden ısıtmalı zemini olan stadyumlarda doğalgaz faturası yüzünden gece vana kapanıyor. Bu da çimi öldürüyor.

Az gübre atılınca da çimlerde ya sararma ya da kopmalar oluyor. TFF çim uzmanının raporuna göre yılda sadece 3 milyon TL harcama ile Premier Lig ayarında zeminlere sahip olabiliriz.

Yani yedek bir futbolcunun maliyetinin çok altında bir rakama sporcu sağlığı hiçe sayılıyor. 

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