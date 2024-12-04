Türk derbisinde kazanan Ziraat Bankkart

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Gregor Novak (Slovenya), Antonella Verrascina (İtalya)
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Cardoso, Oğuzhan Karasu)
Ziraat Bankkart: Anderson, Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)
Setler: 25-22, 16-25, 21-25, 13-25
Süre: 109 dakika (31, 27, 27, 24)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Gregor Novak (Slovenya), Antonella Verrascina (İtalya)
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Cardoso, Oğuzhan Karasu)
Ziraat Bankkart: Anderson, Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)
Setler: 25-22, 16-25, 21-25, 13-25
Süre: 109 dakika (31, 27, 27, 24)