Türk derbisinde kazanan Ziraat Bankkart

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk derbisinde kazanan Ziraat Bankkart
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Aralık 2024 22:41
Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Gregor Novak (Slovenya), Antonella Verrascina (İtalya)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Patry, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Aykut Acar, Cardoso, Oğuzhan Karasu)

Ziraat Bankkart: Anderson, Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar)

Setler: 25-22, 16-25, 21-25, 13-25

Süre: 109 dakika (31, 27, 27, 24)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery