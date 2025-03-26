Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk cimnastiğinin Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin madalya umudu olacağını söyledi.
Suat Çelen, Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağında AA muhabirine, organizasyonun yoğun bir ülke katılımıyla başarılı geçtiğini belirtti.
Türk cimnastiğinin her geçen gün çıtayı yükselterek başarıyla yoluna devam ettiğini dile getiren Çelen, 2024 Olimpiyatları'nda takım kotası aldıklarını ve 2 final yaptıklarını anımsattı.
Olimpiyatlara gitmenin kendileri için madalya ile eş değer olduğunu vurgulayan Çelen, "Sporcularımız küçük hatalarla olimpiyat madalyasını kaçırmıştı. Başarılı bir olimpiyat geçirdik." dedi.
- "Türk cimnastiği ülkemizin gururu olacak"
Türk cimnastiğinin artık katıldığı her uluslararası organizasyonda iddialı olduğunu anlatan Çelen, "Türk cimnastiği, 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin madalya umudu olacak. Sadece erkeklerde değil, kadınlarda da iddialıyız. Ritmik ve trampolin cimnastikte de olimpiyat kotası kovalayacağız. Türk cimnastiği ülkemizin gururu olacak. Bütün çalışmalarımız ve gayretimiz bu yönde." diye konuştu.
Çelen, milli takıma çok sayıda genç sporcuyu da aldıklarına dikkati çekerek, "Özellikle erkek takımında ikinci takımımız bile olimpiyata gitme mücadelesi verecek seviyede. 10 yıl önce 5 sporcuyu bulmakta zorlanıyorduk. Türk cimnastiğinin geleceği bu noktada aydınlık." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyada ilk 12 takımın olimpiyatlara gitmeyi başardığını kaydeden Çelen, "Antalya'da önceki yıl düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, ilk 10'daydı. Bu, gençlerimizin ileride olimpiyatlara gitme hedefi olacağını gösteriyor. Aslında bizim hedefimiz artık olimpiyatlara gitmek değil. Katıldığı her yarışmada olimpiyatlar dahil madalya almak. Bunun için planlarımızı ve çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk Cimnastiği 2028'de madalya için sahne alacak
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk cimnastiğinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda madalya umudu olacağını vurguladı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türk cimnastiğinin Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin madalya umudu olacağını söyledi.
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