Türk basketbolunda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 34. ve son hafta maçları yapılacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off final serisine devam edilecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk basketbolunda haftanın programı
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19 Nisan 2024 14:19
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 34. ve son hafta maçları yapılacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise play-off final serisine devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde program şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

20 Nisan Cumartesi:

13.00 Reeder Samsunspor-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa (Ülker)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Çağdaş Bodrumspor (Pamukkale Üniversitesi)

21 Nisan Pazar:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Muradiye)

15.30 Aliağa Petkimspor-Bursaspor İnfo Yatırım (ENKA)

18.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

20.30 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

22 Nisan Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Galatasaray Ekmas (BJK Emlakjet)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

21 Nisan Pazar:

15.00 Konyaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Selçuklu Belediyesi)

15.00 OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Başakşehir)

15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Semt77 Yalovaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Finalspor-Gaziantep Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Kapaklıspor-Sigortam.net (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Pizza Lazza Haremspor (Iğdır Kazım Karabekir)

15.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Çayırova Belediyesi (Edip Buran)

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Play-off final serisi

20 Nisan Cumartesi:

15.00 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Danilo's Pizza Bursa Ant Spor (Bodrum)

23 Nisan Salı:

15.30 Danilo's Pizza Bursa Ant Spor- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Gemlik)

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