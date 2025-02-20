Turgut Doman, 2.5 ay sonra geri döndü!

Süper Lig'deki Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası görev verilmeyen Turgut Doman, bu hafta geri döndü. Hakem Doman, 1. Lig'deki Çorum FK - Adanaspor maçında görev alacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Turgut Doman, 2.5 ay sonra geri döndü!
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20 Şubat 2025 12:09
Süper Lig'de 8 Aralık'da oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında düdük çalan ve daha sonra maç verilmeyen Turgut Doman, bu hafta maçlarıyla geri döndü.

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta mücadelenin son anlarında Barış Alper Yılmaz ile Rey Manaj arasında yaşanan pozisyon için VAR ekranına davet edilen Doman, pozisyonu izledikten sonra Manaj'a sarı kart kararında kalmıştı.

Doman'ın bu kararı, Galatasaray'ın tepkisini çekerken, 39 yaşındaki hakeme 8 Aralık'tan bu yana maç verilmemişti.

MHK, Turgut Doman'ı bu hafta 1. Lig'de oynanacak Çorum FK - Adanaspor maçına atadı. Hakem Doman, bu atamayla birlikte yaklaşık 2.5 ay sonra görev aldı.

Hakem Turgut Doman'ın görev alacağı Ahlatcı Çorum FK - Adanaspor karşılaşması cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak.


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