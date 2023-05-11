Tuna Üzümcü: 'Hiçbir şey bitmedi'

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 2 hafta kala kümede kalma mücadelesini kazanan Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, siyah-beyazlı kulüpte bir an önce gelecek sezonun planlamasının yapılması gerektiğini vurguladı.



Transfer yasağıyla başladıkları sezonda puan silme, hükmen mağlup sayılma ve seyircisiz oynama cezalarıyla pek çok badire atlattıklarını dile getiren genç teknik adam, "Böylesine zor bir sezonu başarıyla tamamlamak şampiyonluk kadar değerli. Ligde kalmak bizim için önemliydi. Bunu bitime 2 hafta kala başardığımız için onurlu ve gururluyuz. Sezon içerisinde çok şey yaşandı. Büyük sıkıntılar çektik fakat takım olarak karakter koyduk. Bu işi başarıyla sonuçlandırdık. Takım olmak önemliydi, bunu başardık" dedi.



Bu sezon altyapıdan 6-7 oyuncuyu sahaya sürerek transferi içerinden yaptıklarını ifade eden teknik direktör Üzümcü, "Bu da sevindirici ama iş bitmiyor burada, yeni başlıyor. Hiçbir şey bitmedi. Sezon boyunca karakter koyan takımın hiçbir oyuncusunu kaybetmeden, içeriden kazandığımız gençlerle beraber Altay'ı tekrar başarılı günlerine döndürmek için mücadele etmek gerekiyor. Ciddi maddi problemlerimiz var. Camiamızın destek vermesi gerekiyor. Daha verimli bir sezon başı kamp ortamı yaratılmalı. Önümüzde doğru yürütülmesi gereken bir kongre süreci var. Bu sürecin takıma zarar vermemesini, aksine oyuncuların Altay'da kalmalarına ve mücadele etmelerine katkıda bulunacak bir süreç olması temenni ediyorum" diye konuştu.



"ÇOK YALNIZ BIRAKILDIK"



Sezon boyunca destek göremediklerini söyleyen Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Çok yalnız bırakıldık. Bu sezon Büyük Altay'ın yalnızlığı da büyük oldu. Şimdi kenetlenme zamanı. Taraftarıyla, futbolcusuyla, camiasıyla kenetlenen bir Altay'ın başarılı olmama ihtimali yok. İnanırsak, birlik ve beraberlik içinde önümüzdeki sezon da Altay'ın başarılı olacağına inanıyorum" mesajı verdi.





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