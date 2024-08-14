Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Açık Su Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.TSSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Sahili'nde gerçekleştirilen yüzme etaplarında, 1000, 3000, 5000 metrelerde kadın ve erkek sporcular madalya için palet vurdu.Açık denizde gerçekleşen ve paletli yüzmenin maratonu olarak adlandırılan yarışmalarda 9 spor kulübünden 31'i erkek, 32'si kadın toplam 63 sporcu mücadele etti.Organizasyonda 3000 metre çift palet kadınlar kategorisinde Smaç Spor Kulübü'nden Ilgın Atasoy, 38.02.22 dakikalık derecesiyle ve 3000 metre çift palet erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Berk Yavuzaslan, 33.08.19 dakikalık derecesiyle altın madalyaya uzandı.Kadınlar 5000 metre su üstü disiplininde Smaç Spor Kulübü sporcularından Ece Ayça Karabulut, 52.12.29 dakikalık derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.Erkekler 5 bin metre su üstünde ise Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Murat Şenel, 1 saat 13.88 saniyeyle birincilik elde etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Fatih Uysal, uzun aranın ardından paletli yüzme branşında açık su yarışması gerçekleştirdiklerini belirterek yarışmaya katılan sporcuları verdikleri zorlu mücadele için kutladı.