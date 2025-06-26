Troy Selim Şav, bir yıl daha Aliağa Petkimspor'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Troy Selim Şav ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Troy Selim Şav, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle." ifadeleri kullanıldı.



Troy Selim Şav, Aliağa Petkimspor'da geçen sezon 30 maçta forma giydi.



