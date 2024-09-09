Tristan Thompson, Cleveland'da kalıyor

Tecrübeli pivot Tristan Thompson, ESPN'in haberine göre Cleveland Cavaliers ile bir yıl daha geçirme konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Tristan Thompson, Cleveland'da kalıyor
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09 Eylül 2024 11:41
Tecrübeli pivot Tristan Thompson, ESPN'in haberine göre Cleveland Cavaliers ile bir yıl daha geçirme konusunda anlaşmaya vardı.

2011'de dördüncü sıradan draft edilmesinin ardından oynadığı 13 NBA sezonundan 10'unu Cavaliers'ta geçiren Thompson, Cleveland'ın 2016 NBA şampiyonluğuna önemli katkılarda bulunmuş ve NBA Finalleri'nde 10,3 sayı ve 10,1 ribaund ortalamalarıyla performans göstermişti.

33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Cavs'de benchten gelerek 49 maçta oynamış ve maç başına 11,2 dakikada 3,3 sayı ve 3,6 ribaund kaydettikten sonra, playofflarda 10 karşılaşmada ortalama 8,7 dakikada 1,5 sayı ve 2 ribaund üretmişti.

Thompson kariyerinde ayrıca Boston Celtics, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Los Angeles Lakers ve Chicago Bulls'ta da forma giymişti.

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