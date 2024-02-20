Trendyol Süper Lig'de son görünüm

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 26 22 3 1 55 14 41 69 2.FENERBAHÇE 26 21 4 1 68 21 47 67 3.TRABZONSPOR 26 13 4 9 42 33 9 43 4.BEŞİKTAŞ 26 13 4 9 37 31 6 43 5.KASIMPAŞA 26 11 6 9 47 48 -1 39 6.ÇAYKUR RİZESPOR 26 10 6 10 28 37 -9 36 7.BITEXEN ANTALYASPOR 26 8 11 7 31 29 2 35 8.EMS YAPI SİVASSPOR 26 8 10 8 30 36 -6 34 9.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 26 9 6 11 33 33 0 33 10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 26 7 11 8 39 35 4 32 11.MONDİHOME KAYSERİSPOR 26 9 8 9 32 36 -4 32 12.YILPORT SAMSUNSPOR 26 8 6 12 30 36 -6 30 13.MKE ANKARAGÜCÜ 26 6 11 9 30 32 -2 29 14.ATAKAŞ HATAYSPOR 26 6 11 9 32 35 -3 29 15.CORENDON ALANYASPOR 26 6 11 9 31 39 -8 29 16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 26 7 7 12 31 30 1 28 17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 26 7 7 12 31 38 -7 28 18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 26 6 8 12 31 51 -20 26 19.TÜMOSAN KONYASPOR 26 5 10 11 24 39 -15 25 20.İSTANBULSPOR 26 3 6 17 20 49 -29 12





Trendyol Süper Lig'de 26. hafta oynanan 2 müsabakayla tamamlandı. Haftaya lider giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, puan kaybı yaşamadıTrendyol Süper Lig'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.İşte 26. haftada oynanan tüm karşılaşmaların sonuçları:Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-026. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:23 Şubat Cuma:20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)24 Şubat Cumartesi:13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)25 Şubat Pazar:13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)26 Şubat Pazartesi:20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)