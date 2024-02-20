Trendyol Süper Lig'de son görünüm

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta oynanan 2 müsabakayla tamamlandı. Haftaya lider giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, puan kaybı yaşamadı
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.
Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.
Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
İşte 26. haftada oynanan tüm karşılaşmaların sonuçları:
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2
Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3
Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2
Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3
RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0
PUAN DURUMU
26. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:
İŞTE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
23 Şubat Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta yapılan iki maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 ile geçerken, Mondihome Kayserispor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.
Zirve yarışında ise 26. haftada şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.
Haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 ile geçerken, takipçisi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
İşte 26. haftada oynanan tüm karşılaşmaların sonuçları:
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1
Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2
Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-3
Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 3-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: 0-2
Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 0-3
RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: 2-3
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor: 2-0
PUAN DURUMU
26. hafta sonunda oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|26
|22
|3
|1
|55
|14
|41
|69
|2.FENERBAHÇE
|26
|21
|4
|1
|68
|21
|47
|67
|3.TRABZONSPOR
|26
|13
|4
|9
|42
|33
|9
|43
|4.BEŞİKTAŞ
|26
|13
|4
|9
|37
|31
|6
|43
|5.KASIMPAŞA
|26
|11
|6
|9
|47
|48
|-1
|39
|6.ÇAYKUR RİZESPOR
|26
|10
|6
|10
|28
|37
|-9
|36
|7.BITEXEN ANTALYASPOR
|26
|8
|11
|7
|31
|29
|2
|35
|8.EMS YAPI SİVASSPOR
|26
|8
|10
|8
|30
|36
|-6
|34
|9.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|26
|9
|6
|11
|33
|33
|0
|33
|10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|26
|7
|11
|8
|39
|35
|4
|32
|11.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|26
|9
|8
|9
|32
|36
|-4
|32
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|26
|8
|6
|12
|30
|36
|-6
|30
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|26
|6
|11
|9
|30
|32
|-2
|29
|14.ATAKAŞ HATAYSPOR
|26
|6
|11
|9
|32
|35
|-3
|29
|15.CORENDON ALANYASPOR
|26
|6
|11
|9
|31
|39
|-8
|29
|16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|26
|7
|7
|12
|31
|30
|1
|28
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|26
|7
|7
|12
|31
|38
|-7
|28
|18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|26
|6
|8
|12
|31
|51
|-20
|26
|19.TÜMOSAN KONYASPOR
|26
|5
|10
|11
|24
|39
|-15
|25
|20.İSTANBULSPOR
|26
|3
|6
|17
|20
|49
|-29
|12
23 Şubat Cuma:
20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
24 Şubat Cumartesi:
13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
25 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)
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