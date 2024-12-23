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Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sona ermesiyle ilk bölüm tamamlandı. G.Saray, en yakın takipçisi F.Bahçe'nin 8 puan önünde 44 puanla liderliğini sürdürdü

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol Süper Lig'de görünüm
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23 Aralık 2024 23:14
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sona ermesiyle ilk bölüm tamamlandı.

Ligde 17. haftanın perdesi, 2 müsabakayla kapandı. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 24 gol kaydedildi.

- Lider Galatasaray, puan farkını 8'e çıkardı

Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı.

Fenerbahçe, 36 puanla ikinci, Reeder Samsunspor ise 30 puanla 3. sırada yer aldı.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1

Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: 2-0

Bellona Kayserispor-Galatasaray: 1-5

Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-0

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: 1-0

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3

- Puan durumu

Süper Lig'in 17. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 16 14 2 0 47 19 28 44
2.FENERBAHÇE 16 11 3 2 40 15 25 36
3.REEDER SAMSUNSPOR 16 9 3 4 29 17 12 30
4.GÖZTEPE 16 8 4 4 31 21 10 28
5.İKAS EYÜPSPOR 17 7 6 4 25 18 7 27
6.BEŞİKTAŞ 16 7 5 4 25 18 7 26
7.RAMS BAŞAKŞEHİR 16 6 5 5 27 23 4 23
8.GAZİANTEP FK 16 6 3 7 22 24 -2 21
9.ONVO ANTALYASPOR 16 6 3 7 20 28 -8 21
10.KASIMPAŞA 16 4 8 4 22 23 -1 20
11.TÜMOSAN KONYASPOR 16 5 5 6 18 23 -5 20
12.ÇAYKUR RİZESPOR 16 6 2 8 16 25 -9 20
13.TRABZONSPOR 16 4 7 5 24 22 2 19
14.NET GLOBAL SİVASSPOR 17 5 4 8 20 27 -7 19
15.CORENDON ALANYASPOR 16 4 6 6 16 19 -3 18
16.BELLONA KAYSERİSPOR 16 3 6 7 16 32 -16 15
17.SİPAY BODRUM FK 16 4 2 10 12 22 -10 14
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 16 1 6 9 14 27 -13 9
19.ADANA DEMİRSPOR 16 2 2 12 15 36 -21 5
NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi.

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