Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sona ermesiyle ilk bölüm tamamlandı.
Ligde 17. haftanın perdesi, 2 müsabakayla kapandı. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.
Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 24 gol kaydedildi.
- Lider Galatasaray, puan farkını 8'e çıkardı
Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı.
Fenerbahçe, 36 puanla ikinci, Reeder Samsunspor ise 30 puanla 3. sırada yer aldı.
- Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1
Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 1-1
Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: 2-0
Bellona Kayserispor-Galatasaray: 1-5
Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-0
Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: 1-0
RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3
- Puan durumu
Süper Lig'in 17. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi.
Ligde 17. haftanın perdesi, 2 müsabakayla kapandı. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.
Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 24 gol kaydedildi.
- Lider Galatasaray, puan farkını 8'e çıkardı
Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı.
Fenerbahçe, 36 puanla ikinci, Reeder Samsunspor ise 30 puanla 3. sırada yer aldı.
- Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1
Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 1-1
Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: 2-0
Bellona Kayserispor-Galatasaray: 1-5
Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-0
Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: 1-0
RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3
- Puan durumu
Süper Lig'in 17. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|16
|14
|2
|0
|47
|19
|28
|44
|2.FENERBAHÇE
|16
|11
|3
|2
|40
|15
|25
|36
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|16
|9
|3
|4
|29
|17
|12
|30
|4.GÖZTEPE
|16
|8
|4
|4
|31
|21
|10
|28
|5.İKAS EYÜPSPOR
|17
|7
|6
|4
|25
|18
|7
|27
|6.BEŞİKTAŞ
|16
|7
|5
|4
|25
|18
|7
|26
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR
|16
|6
|5
|5
|27
|23
|4
|23
|8.GAZİANTEP FK
|16
|6
|3
|7
|22
|24
|-2
|21
|9.ONVO ANTALYASPOR
|16
|6
|3
|7
|20
|28
|-8
|21
|10.KASIMPAŞA
|16
|4
|8
|4
|22
|23
|-1
|20
|11.TÜMOSAN KONYASPOR
|16
|5
|5
|6
|18
|23
|-5
|20
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|16
|6
|2
|8
|16
|25
|-9
|20
|13.TRABZONSPOR
|16
|4
|7
|5
|24
|22
|2
|19
|14.NET GLOBAL SİVASSPOR
|17
|5
|4
|8
|20
|27
|-7
|19
|15.CORENDON ALANYASPOR
|16
|4
|6
|6
|16
|19
|-3
|18
|16.BELLONA KAYSERİSPOR
|16
|3
|6
|7
|16
|32
|-16
|15
|17.SİPAY BODRUM FK
|16
|4
|2
|10
|12
|22
|-10
|14
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|16
|1
|6
|9
|14
|27
|-13
|9
|19.ADANA DEMİRSPOR
|16
|2
|2
|12
|15
|36
|-21
|5