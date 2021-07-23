Transfer iddiası: Caleb Ekuban ve Fenerbahçe

Trabzonspor'da kampa zamanında gelmediği için tartışma konusu olan Ekuban'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.



Gana basını, Caleb Ekuban'ın, Trabzonspor'dan emekli olduğunu ve artık yola devam etmeyeceğini duyurdu.



FENERBAHÇE DE DAHİL 4 KULÜPTEN TEKLİF



Ganalı futbolcunun ayrılmak için Trabzonspor'dan izin istediği, Fenerbahçe, Genoa, Sampdoria ve St.Etienne'den gelen tekliflerden birini kabul edeceği kaydedildi.



1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın, bonservisini almak için Karadeniz ekibinin yönetimiyle görüştüğü de vurgulandı.







