Transfer iddiası: Caleb Ekuban ve Fenerbahçe

Gana basını, Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini iddia etti.

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Transfer iddiası: Caleb Ekuban ve Fenerbahçe
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23 Temmuz 2021 11:26
Trabzonspor'da kampa zamanında gelmediği için tartışma konusu olan Ekuban'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Gana basını, Caleb Ekuban'ın, Trabzonspor'dan emekli olduğunu ve artık yola devam etmeyeceğini duyurdu.

FENERBAHÇE DE DAHİL 4 KULÜPTEN TEKLİF

Ganalı futbolcunun ayrılmak için Trabzonspor'dan izin istediği, Fenerbahçe, Genoa, Sampdoria ve St.Etienne'den gelen tekliflerden birini kabul edeceği kaydedildi.

1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ekuban'ın, bonservisini almak için Karadeniz ekibinin yönetimiyle görüştüğü de vurgulandı.




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