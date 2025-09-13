Transfer dönemi sona erdi!

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona erdi.
30 Haziran'da başlayan transfer dönemi saat 00.00'da sona erdi.
"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.
TÜRKİYE'DE BİTEN TRANSFERLER İÇİN TIKLA!
