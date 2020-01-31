Transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Futbolda transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. İşte transfer döneminin biteceği resmi tarih...

Haber; AA
Transfer dönemi ne zaman sona erecek?
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31 Ocak 2020 13:03
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi cuma günü sona erecek.

Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla cuma günü saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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