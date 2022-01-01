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Trae 8 üçlük attı, Hornets'ı 30 sayıya yıktı!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, takımının Charlotte Hornets'ı 113-91 yendiği maçta 30 sayı attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, takımının Charlotte Hornets'ı 113-91 yendiği maçta 30 sayı attı.

Karşılaşmada 8 üçlük isabeti bulan Trae, kariyer rekorunu egale etmiş oldu:


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