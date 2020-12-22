Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık yapan efsane isim Özkan Sümer [80], bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Bir çok kademede görev yaptığı Trabzonspor Başkanlığını da yapan Sümer, 1980 yılında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Bir çok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı bir çok ismi futbolumuza kazandırdı.



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada " Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer'i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun." denildi.



KARİYERİ



Futbolcu

Sümer doğum yeri olan Trabzon'un takımında futbola başlamıştır. Sonra bir süre Kardemir Karabükspor ve Akçaabat Sebatspor'da oynadıysa da, Sümer Trabzonspor'a geri dönmüştür. Takımında başarılı bir defans olan Sümer, zamanında uzun boyu ve sert ve inatçı oyunuyla "Deve" lakabını almıştır.



Teknik direktör

Aktif spor hayatı bitince, Sümer Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) asistanlık yapmıştır. 1977-78 sezonunda Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yapmıştır. 1978'de ana takımın başkanı olarak atanıncaya kadar genç ve amatör Trabzonspor'lu futbolcuları hazırlamıştır.



Trabzonspor 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında Sümer'in teknik direktörlüğünde lig şampiyonu olmuştur. 1981'de, Türkiye millî futbol takımının teknik direktörü olarak atandı. Millî takım onun direktörlüğünde ikisi de kaybedilen iki maç oynadı. 1982-83 sezonunda Galatasaray'a antrenör olarak atandı. Sümer 1984–85, 1990–91 ve 1996 sezonlarında tekrar Trabzonspor'a teknik direktör olarak atandı. 2000–01 sezonunda, Mobellaspor'a, ikinci ligdeki bir Konya takımına antrenörlük yaptı.



Kulüp başkanı

2001'de, Sümer Mehmet Ali Yılmaz'ın ardından Trabzonspor başkanı seçildi. Sümer, 2003-2004 sezonunun ilk haftasında, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrasında, PFDK tarafından Fenerbahçe'ye verilen saha kapatma cezasının Tahkim Kurulu tarafından kaldırılmasını protesto etmek amacıyla 5 Eylül 2003'te istifa etti.



Başarıları



Teknik direktör olarak



Trabzonspor

Süper Lig

1978–79'da şampiyon

1980–81'de şampiyon



Cumhurbaşkanlığı Kupası

1978–79'da kazandı



Başbakanlık Kupası

İlyas Akçay'la birlikte 1984–85'de kazandı



Galatasaray



Türkiye Kupası

1981–82'de şampiyon



Cumhurbaşkanlığı Kupası

1981–82'de şampiyon



Kulüp Başkanı olarak



Trabzonspor

Türkiye Kupası

2002–03'te kazandı



