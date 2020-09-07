Trabzonspor'dan Rodrigo Dourado sürprizi

Trabzonspor, bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelen Brezilyalı yıldız Rodrigo Dourado için devreye girdi.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen sezon başında Fernando'nun yerine alınmasını istediği Dourado, Trabzonspor yolunda...



Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor transferde atağa kalktı.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Son dönemde Güney Amerika pazarına giren bordo-mavililerin Internacional'le, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.



Brezilya ekibi geçen sezon Dourado için CSKA ve Galatasaray'dan 5 milyon Euro istemişti. Ancak transfer gerçekleşmemişti.



