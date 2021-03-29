Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır mutluluğu!

Trabzonspor'da milli gurur yaşanıyor. A Milli Takımın, Hollanda ve Norveç karşısında elde ettiği flaş sonuçlar, herkes gibi bordo-mavili kulüpte de keyifleri artırdı. Ayrıca kalede Uğurcan Çakır'ın başarısı, şu an Lille'de oynasa da Trabzonspor altyapısından yetişip yıldızlaşan Yusuf Yazıcı'nın performansı herkesi memnun ediyor.



Yusuf Yazıcı'yı halen daha Trabzonspor'un bir parçası olarak gören bordo-mavililer, genç orta saha ile de övünç duyuyor. Bu sezon kalesinde devleşen Uğurcan'ın da ay-yıldızlı ekipte bir numarayı kapması ve Hollanda maçında kurtardığı penaltı moralleri biraz daha yükseğe çekti.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yakından takip ettiği ve arayarak tebrik ettiği Uğurcan, bordo-mavililer için gurur kaynağı oluyor. Öte yandan, milli takımın forvetinde yer alan Burak Yılmaz'ın da Trabzonspor tarihinde yeri olması ve teknik direktör Şenol Güneş'in de hem kaleciliği hem de teknik direktörlüğünde kulüp efsanesi olması bir diğer övünç kaynağı. A Milli Takım'da Trabzonspor'un etkisini görmek her anlamda yüzleri güldürüyor.



Abdülkadir Ömür burukluğu

Bordo-mavililerde milli takımda yaşanan bu gurur bir yandan da burukluk getirdi. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı nedeniyle milli maçları kaçırması herkesi üzüyor. Genç yıldızın tıpkı Uğurcan Çakır ve Yusuf Yazıcı gibi şu anda ay-yıldızlı takıma katkı verebileceği belirtiliyor. Ancak daha 21 yaşında olan yıldız oyuncunun ileriki dönemde A Milli Takıma katkı vereceğine inanılıyor.



