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Trabzonspor'da Sivasspor maç kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor'da maç kafilesi belli oldu.

Kaynak: AA
Trabzonspor'da Sivasspor maç kadrosu belli oldu.
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26 Ocak 2019 15:07
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar akşamı deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a gitti.

Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor kafilesi daha sonra, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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