Trabzonspor'da hedef; Nakamba

Bordo-Mavililer, bu sezon şampiyonluğu son haftalarda kaybetse de gelecek sezon işini şansa bırakmayacak. Obi Mikel'in gidişi sonrasında bir türlü aradığı adamı bulamayan Fırtına, sezon sonuna kadar bir türlü bu bölgedeki açığı kapatamamıştı. Şimdi ise Fırtına, orta sahadaki transfer çalışmalarını harıl harıl sürdürüyor. Buna göre Trabzonspor'un listesindeki ilk isim Marvelous Nakamba. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın formasını giyen 26 yaşındaki yıldızın 4 senelik sözleşmesi bulunuyor. Ancak Zimbabveli oyuncu takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.



Satın alma opsiyonuyla



Nakamba için devreye giren Trabzonspor'u düşündüren konu ise Nakamba'nın bonservisi. Geçen sezonun başında 12 milyon Euro bedelle Aston Villa'ya transfer olan Nakamba için bir formül üretilmeye çalışıyor. Trabzonspor Yönetimi ise yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamanın peşinde. Bu transferle ilgili olarak önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor



Jordan Seward (Daily Mail yazarı): 'Çok şey katar'



Nakamba takımı için her zaman her şeyini veren bir oyuncu. Bu sezon Premier Lig'de gol veya asisti yok. Ancak saha içindeki istikrarı bir hayli önemli. Skora katkı veremese de takım arkadaşlarına önemli bir destek veriyor. Nakamba, hırsı ve azmiyle gerçek bir ön libero. Premier Lig'de aradığını bulamasa da Türkiye'de oynaması onun için büyük bir fırsat. Güçlük fiziği sayesinde takımına büyük katkı yapar.



