Trabzonspor'da hedef Diego Reyes

Trabzonspor'da stoper arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Gündeme son olarak ise Porto ile sözleşmesi sona eren Diego Reyes geldi.25 yaşındaki Meksikalı oyuncunun Trabzonspor'a önerildiği ve Bordo-Mavililer'in de bu oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Porto ile sözleşmesi biten Reyes'i menajerlerin Trabzonspor'a önerdiği ifade edildi. Trabzonspor'un da teknik direktör Ünal Karaman'ın onayını almasıyla birlikte harekete geçtiği ifade edildi.Meksikalı stoper, geçtiğimiz sezon Porto'da 23 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı. Reyes, 54 kez de Meksika Milli Takım formasını sırtına geçirdi..