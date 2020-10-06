Trabzonspor'da Cisse transferi son anda olmadı

Trabzonspor, Vitor Hugo'yu transfer ettiği savunma hattına Pape Abou Cisse'yi de eklemek adına transferin son saatlerine kadar büyük uğraş verdi.



Daha önce de oyuncu için teklifte bulunan Trabzonspor, son saatlerde Olympiakos'ta önümüzdeki yaz için bir satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifinde bulunsa da bu teklif, reddedildi.



St. Etienne'in de ilgilendiği belirtilen oyuncu için son saatlerde Trabzonspor'un yanı sıra Slavia Prag da bir teklif yaparken Yunan ekibinden iki takıma da olumsuz cevap verildiği aktarıldı



