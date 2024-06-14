CANLI: Almanya - İskoçya
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor.
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CANLI: 1. DEVRE
ALMANYA: 1 / 10' Wirtz
İSKOÇYA: 0
11'LER
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.
İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Christie, McGregor, McGinn; Adams.
CANLI AKTARIYORUZ - TIKLAYINIZ
CANLI: 1. DEVRE
ALMANYA: 1 / 10' Wirtz
İSKOÇYA: 0
11'LER
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.
İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Christie, McGregor, McGinn; Adams.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Macaristan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsviçre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0