CANLI: Almanya - İskoçya

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor.

CANLI: Almanya - İskoçya
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor.

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CANLI: 1. DEVRE

ALMANYA: 1 / 10' Wirtz
İSKOÇYA: 0

11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

İskoçya: Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Christie, McGregor, McGinn; Adams.
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11001013
2Macaristan00000000
3İsviçre00000000
4İskoçya100101-10
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