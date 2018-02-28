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Trabzonspor'da Beşiktaş seferberliği!

Trabzonsporlu taraftarlar dün satışa çıkan 33 bin biletin yarısını tüketti. Mutlak galibiyet hedefleyen teknik direktör Çalımbay ve futbolcular da tek yürek oldu.

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'da Beşiktaş seferberliği!
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28 Şubat 2018 08:28
Ligde galibiyet hasretine Alanyaspor önünde son veren Trabzonspor gözünü Beşiktaş'a dikmiş durumda... Bordo-Mavili camia, pazartesi günü Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi tek yürek oldu. Hedef, bu zorlu maçı da kazanarak üst sıralara biraz daha yaklaşmak.

TARAFTAR SAYISI 30 BİNİ GEÇECEK

Taraftarlar bu önemli maça büyük bir ilgi gösteriyor... Kombineler ve güvenlik güçlerine ayrılan bölümler hariç satışa çıkartılan yaklaşık 33 bin biletin yarısından fazlasının tüketildiği açıklandı. Maça 30 binin üzerinde taraftar bekleniyor.

ARTIK HAYAL KIRIKLIĞI OLMASIN

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular da galibiyete kilitlenmiş durumda... Rıza Çalımbay dünkü idmanda futbolcularına "Artık taraftarlarımız bizden derbi galibiyeti bekliyor. Onları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmayalım" diye konuştu.



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