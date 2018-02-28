Trabzonspor'da Beşiktaş seferberliği!

İLGİLİ VİDEO

Ligde galibiyet hasretine Alanyaspor önünde son verengözünüdikmiş durumda... Bordo-Mavili camia, pazartesi günü Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi tek yürek oldu. Hedef, bu zorlu maçı da kazanarak üst sıralara biraz daha yaklaşmak.Taraftarlar bu önemli maça büyük bir ilgi gösteriyor... Kombineler ve güvenlik güçlerine ayrılan bölümler hariç satışa çıkartılan yaklaşık 33 bin biletin yarısından fazlasının tüketildiği açıklandı. Maça 30 binin üzerinde taraftar bekleniyor.Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular da galibiyete kilitlenmiş durumda... Rıza Çalımbay dünkü idmanda futbolcularına "Artık taraftarlarımız bizden derbi galibiyeti bekliyor. Onları bir kez daha hayal kırıklığına uğratmayalım" diye konuştu.