Trabzonspor, yeni sponsorunu duyurdu!

Trabzonspor, forma sponsorluğu için Joma ile 3 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.
Bu yıl 15 milyon TL + KDV alacağını açıklayan Trabzonspor, her sene bu ücrete enflasyon etkisi göz önünde bulundurularak zam yapılacağını duyurdu.
İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması:
"Şirketimiz ile As Spor Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Joma Türkiye) arasında forma sponsorluğu konusunda sözleşme imzalanmıştır.
Yapılan sözleşmeye göre, Joma Türkiye, 2023/2024 – 2024/2025 ve 2025/2026 sezonlarını kapsayan üç sezon boyunca futbol A takımımızın giyeceği forma, kamp ve antrenman kıyafetlerini üretecektir. Joma Türkiye sözleşme kapsamında, A takım ve altyapılarımızın tüm ürün ihtiyaçlarını bedelsiz olarak karşılayacak olup, üreteceği ürünler en yüksek sportif performans kriterlerine sahip olacaktır.
Joma Türkiye, Şirketimize ayrıca her sezon için 15 milyon TL + KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecektir. Ödenecek sponsorluk bedeli her sezon için oluşan enflasyon etkisi göz önüne alınarak arttırılacaktır.
Joma Türkiye sağlamış olduğu yukarıdaki faydalar karşılığında, Trabzonspor'un teknik sponsoru olma ünvanına sahip olacak ve mağazacılık faaliyetlerimizde taraftarlarımıza sunacağımız ürünlerin de tedarikçisi olacaktır. Ayrıca çeşitli reklam hakları da Joma Türkiye'ye Şirketimiz tarafından sağlanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
Bu yıl 15 milyon TL + KDV alacağını açıklayan Trabzonspor, her sene bu ücrete enflasyon etkisi göz önünde bulundurularak zam yapılacağını duyurdu.
İşte Trabzonspor'un KAP açıklaması:
"Şirketimiz ile As Spor Malzemeleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Joma Türkiye) arasında forma sponsorluğu konusunda sözleşme imzalanmıştır.
Yapılan sözleşmeye göre, Joma Türkiye, 2023/2024 – 2024/2025 ve 2025/2026 sezonlarını kapsayan üç sezon boyunca futbol A takımımızın giyeceği forma, kamp ve antrenman kıyafetlerini üretecektir. Joma Türkiye sözleşme kapsamında, A takım ve altyapılarımızın tüm ürün ihtiyaçlarını bedelsiz olarak karşılayacak olup, üreteceği ürünler en yüksek sportif performans kriterlerine sahip olacaktır.
Joma Türkiye, Şirketimize ayrıca her sezon için 15 milyon TL + KDV nakdi sponsorluk bedeli ödeyecektir. Ödenecek sponsorluk bedeli her sezon için oluşan enflasyon etkisi göz önüne alınarak arttırılacaktır.
Joma Türkiye sağlamış olduğu yukarıdaki faydalar karşılığında, Trabzonspor'un teknik sponsoru olma ünvanına sahip olacak ve mağazacılık faaliyetlerimizde taraftarlarımıza sunacağımız ürünlerin de tedarikçisi olacaktır. Ayrıca çeşitli reklam hakları da Joma Türkiye'ye Şirketimiz tarafından sağlanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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