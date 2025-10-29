29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-0DA
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-012'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
1-012'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-014'
29 Ekim
Roma-Parma
0-015'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-184'

Trabzonspor'un yıldızları Avrupa'yı salladı

Trabzonspor'da zirve yarışı devam ederken yıldız isimlerde Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bordo mavililerde özellikle 3 isim öne çıktı..

29 Ekim 2025 11:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'un yıldızları Avrupa'yı salladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir grafik yakalayan Trabzonspor'un son haftalardaki seri galibiyetlerle taçlanan yükselişinde öne çıkan yabancı 3 genç oyuncu dikkatleri çekti.

Bordo mavililerde Oulai, Folcarelli ve Augusto, takımlarına katkı ve yükselen performanslarıyla Avrupa basınının yanı sıra sosyal medyada gündem oldu.

Bireysel performanslarıyla dikkat çeken oyuncular, hafta boyunca uluslararası spor sayfalarında ve dijital platformlarda geniş yankı buldu. Eyüpspor filelerini sarsan 19 yaşındaki Oulai'nin vuruşu, özellikle Avrupa'daki futbol içerik hesaplarında paylaşım rekoru kırdı. Oulai'nin klas dokunuşu, futbol sayfaları tarafından 'haftanın en estetik gollerinden biri' olarak yorumlandı. EuroFoot, Extra Time ve birçok Avrupa merkezli sosyal medya hesabı Trabzonspor'un genç oyuncusunu övgü dolu ifadelerle paylaştı. Avrupa'nın önde gelen yüksek takipçili bir diğer futbol sayfası Footballogue de Oulai'nin şık golünü 'haftanın en etkileyici anlarından biri' olarak okurlarıyla paylaştı.

FOLCARELLI'YE BÜYÜK GURUR

Bordo-mavililerin Fransız orta sahası Folcarelli de Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Équipe'in 'Haftanın 11'i' listesinde ikinci kez yer aldı. Bordo-mavili oyuncu, bu başarıyı kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak taraftarlarına teşekkür etti. Fransız basınında, Folcarelli'nin 'Orta alanda oyun temposunu belirleyen isim' olarak öne çıktığı vurgulandı.

AUGUSTO ÇOK KONUŞULDU

Trabzonspor'un hücum hattındaki Brezilyalı yıldızı Felipe Augusto ise hem sahadaki performansıyla hem de paylaşımlarıyla gündemde yer aldı. Geçen hafta Eyüpspor maçında ilk golü atan Augusto, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımıyla sosyal medyada binlerce etkileşim ve beğeni aldı. Genç oyuncuların haftalık performansları Avrupa basınının yanında dijital mecralarda da en çok konuşulan futbol içerikleri arasında yer bulmayı başardı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
