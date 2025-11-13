13 Kasım
Trabzonspor'un yeni gözdesi Mika Godts!

Ara transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'un, Ajax'ın genç yıldızı Mika Godts'u gündemine aldığı öne sürüldü.

13 Kasım 2025 09:59
Haber: Sporx.com dış haberler
Trabzonspor'un yeni gözdesi Mika Godts!
Trabzonspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.
 
Başkan Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın açıklamalarının ardından bordo-mavili ekip, Avrupa piyasasında genç yeteneklerin peşine düştü.
 
Yeni iddia bu kez Hollanda basınından geldi. Haberlere göre Karadeniz ekibi, Ajax forması giyen 20 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Mika Godts'u transfer listesine aldı.
 
AJAX SICAK BAKMIYOR AMA…
 
Haberde, Ajax'ın genç oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı ancak uygun bir teklif gelmesi halinde değerlendirebileceği belirtildi.
 
Bu sezon Hollanda Ligi'nde 10 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Godts, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.
 
13 MİLYON EUROLUK POTANSİYEL
 
1.76 boyundaki Godts'un güncel piyasa değeri 13 milyon euro seviyesinde. Asıl mevkisi sol kanat olan genç yıldız adayı, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
 
Top tekniği, oyun görüşü ve hızlanma kabiliyetiyle dikkat çeken Belçikalı futbolcu, genç yaşına rağmen sahada oyun kurucu rolünü üstlenebiliyor.
 
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
 
Trabzonspor'un ilk etapta transferi kiralık formül üzerinden çözmeyi planladığı öğrenildi. Eğer transfer gerçekleşirse, bordo-mavililer aynı ülke vatandaşı olan Kazeem Olaigbe'yi gelişimini sürdürmesi için başka bir takıma kiralayabilir.
 
Mika Godts'un Ajax ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
