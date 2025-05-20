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Trabzonspor'un yeni gözdesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Salih Malkoçoğlu'nun, Bodrum FK karşısında gösterdiği performans beğeni topladı

calendar 20 Mayıs 2025 08:45 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 08:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'un yeni gözdesi
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Bodrum beraberliği ile Avrupa'ya gitme şansını kaybeden Trabzonspor'da Salih Malkoçoğlu'nun sergilediği futbol, beğeni topladı.

Kulüp altyapısından yetişen ve Avrupa ikincisi U19 takımının kaptanlığını yapan genç yıldız, bordo-mavili formayla ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başlayarak dikkatleri üzerine çekti. Bodrum FK karşısında 90 dakika sahada kalan Malkoçoğlu, tam not aldı. Başarılı oyuncu, karşılaşmada tam 95 kez topla buluştu, 3 kez atak kesti, %94 pas isabet oranı yakaladı. 4'ü başarılı 6 uzun pas, 1 dribbling, 5 top kapma, 4 top çalma, 3 uzaklaştırma ve 4'ü başarılı 6 hava topu mücadelesi kazanmayı başardı.

TEKKE'DEN ÖVGÜ GELDİ

Maçı 7.8 reyting ile tamamlayan Salih, esas mevkii orta saha olmasına rağmen stoperdeki performansıyla da göz doldurdu. Teknik direktör Fatih Tekke bundan sonra daha fazla şans vermeyi düşündüğü genç oyuncu hakkında, "Bana göre hatasız oynadı. Önemli bir yetenek. Bazen bir maç, bir an hayatınızı değiştirir" ifadelerini kullandı.

BODRUM'DA TATİL YAPTIK!

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın 1-1 biten Bodrum FK maçındaki oyununu eleştirdi. Sonnokta, 'Avrupa da hayal oldu' manşetini atarken Günebakış, 'Trabzon'un tadı yok' başlığını kullandı. Taka, 'Fırtına tatil moduna girdi', Karadeniz ise, 'Ne Avrupa'sı Bodrum'da tatil yaptık' ifadesini kullandı.


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