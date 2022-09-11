Trabzonspor'un rakibi Monaco evinde kazandı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, Fransa Ligi'nin 7. haftasıneda Olympique Lyon'u ağırladı.



II. Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Monaco 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda arka arkaya goller geldi. 55. dakiada Badiashile ile öne geçen Monaco, 63'te Maripan'la farkı ikiye çıkardı. İki golde de asisti yapan isim Caio Henrique ön plana çıkan isim oldu. 81. dakikada Lyon Toko Ekambi'yle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-1 Monaco üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonucun ardından Monaco, ligde 3. galibiyetini alarak 11 puana yükseldi. Lyon ise 13 puanda kaldı.





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