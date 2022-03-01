Trabzonspor'un kutlama planı

Trabzonspor dolu dizgin şampiyonluğa koşarken artık herkes kalan maçların bir an önce oynanmasını ve sezonun bitmesini bekliyor. Yönetim ise şimdiden kutlamaların programlarını planlıyor.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kutlama planı
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01 Mart 2022 12:58

Süper lig lideri Trabzonspor, kalan matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyeceği haftadan sonra kutlamaları Türkiye'nin her ilinde ve Avrupa'nın başlıca merkezlerinde şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklarına başlarken bir diğer yandan da maçlara özel etkinlikler yapacak. Bu etkinliklerin en önemli olanı ise İstanbul'da oynanacak Başakşehir maçı için planlanıyor.

Şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Başakşehir kulübüne başvuruda bulunarak son hafta maçının İstanbul Olimpiyat stadında oynanmasını talep edecek. 



75 bin kişilik Olimpiyat stadının doldurulacağından yola çıkılarak izdiham yaşanmaması için böyle bir talepte bulunacak olan Trabzonspor'un bu teklifi Başakşehir kulübüne de ciddi anlamda bir gelir getirecek. Teklifin kabul görmesi halinde maç öncesinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği de öğrenildi.

Kaynak: Karadeniz Gazetesi

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