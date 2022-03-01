75 bin kişilik Olimpiyat stadının doldurulacağından yola çıkılarak izdiham yaşanmaması için böyle bir talepte bulunacak olan Trabzonspor'un bu teklifi Başakşehir kulübüne de ciddi anlamda bir gelir getirecek. Teklifin kabul görmesi halinde maç öncesinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceği de öğrenildi.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



Şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Başakşehir kulübüne başvuruda bulunarak son hafta maçının İstanbul Olimpiyat stadında oynanmasını talep edecek.